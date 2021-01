Esporte Após aparecer sem máscara em vídeo, Leclerc é diagnosticado com Covid-19 Anúncio foi feito pelo piloto nas redes sociais, onde o monegasco explicou que teve contato com uma pessoa que testou positivo

O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, anunciou nesta quinta-feira (14), em sua conta no Twitter, que foi diagnosticado com a Covid-19, com sintomas moderados da doença. Na rede social, o monegasco da Fórmula 1 escreveu que teve contato recente com outra pessoa que estava infectada pelo novo coronavírus. "Espero que todos estejam seguros. Quero que saibam que testei...