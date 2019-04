Esporte Após amistosos na Europa, Brasil segue em 3º no ranking da Fifa; Bélgica lidera Gabriel Jesus marcou duas vezes na vitória sobre a República Checa, após o empate contra o Panamá

A seleção brasileira se manteve na terceira colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira pela entidade, depois dos amistosos realizados na Europa no mês passado - empate contra o Panamá e vitória sobre a República Checa. Com os mesmos 1.676 pontos da lista passada, o time comandado pelo técnico Tite está atrás somente da Bélgica, que segue na ponta com 1...