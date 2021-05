Esporte Após Alan Mineiro, Vila Nova rescinde contrato com zagueiro Diretoria colorada anunciou a saída do zagueiro Nilson Júnior, em rescisão amigável

As mudanças no elenco colorado não param. Após anunciar a saída do meia Alan Mineiro, na noite de quarta-feira (26), a diretoria do Vila Nova informou na manhã desta quinta-feira (27) que entrou em acordo com o zagueiro Nilson Júnior para rescisão amigável do contrato, que tinha duração até o fim da atual temporada. Nilson Júnior chegou ao Onésio Brasileiro Alvare...