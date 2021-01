Esporte Após acesso escapar, técnico espera Aparecidense em vantagem no Goianão Thiago Carvalho lamentou derrota para o Mirassol, mas cobra que o Camaleão não só chegue em decisões, mas que conquiste vagas e títulos a partir de 2021

O técnico Thiago Carvalho espera que a principal lição que a Aparecidense aprenda da derrota, por 3 a 2, para o Mirassol, e eliminação na Série D que acabou com o sonho do acesso à Série C, é que o time goiano passe a confirmar conquistas do que parar no “quase”. “Eu não gosto de perder, sinto bastante a derrota. Acredito muito no nosso time, tínhamos potencial e ...