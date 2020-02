O Goiânia acertou a contratação do meia Stuart Asafe para sequência do Campeonato Goiano. O jogador, de 21 anos, já está em Goiânia e será apresentado nesta quarta-feira (12), na Vila Olímpica. O tempo de contrato e módulo do acerto (empréstimo ou definitivo) ainda será divulgado pelo departamento de futebol do Galo.

De acordo com o diretor Alexandre Godoi, Stuart já negociava com o Goiânia antes da contratação do técnico Finazzi. “Estava bem avançada a conversa, foi antes do Finazzi chegar, mas consultamos ele e aprovou a conclusão do negócio”, explicou o dirigente.

Stuart atuou nas categorias de base do Real Noroeste, Palmeiras, Internacional, Bangu e Lleida (Espanha). O jogador, segundo Alexandre Godoi, buscou informações sobre o futebol goiano com o ex-atacante do Goiás, Rafael Papagaio. “Conversaram sobre o futebol goiano, não especificamente sobre o Goiânia. Eles jogaram juntos na base do Palmeiras, sabe que é um campeonato (Goianão) com visibilidade. Teve boa indicação para acertar com a gente”, frisou o diretor de futebol do Galo.

Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Goiano, contra o Vila Nova, no último domingo (9), o Goiânia encara a Anapolina no domingo (16). A partida contra a Rubra será mais um teste para o elenco, que está sendo observado pela direção e comissão técnica do clube alvinegro.

“Conversamos que esses dois jogos serão utilizados para estudarmos o elenco. Por enquanto, entendemos que é possível concluir o campeonato com esse grupo. Mas vamos analisar o próximo jogo, sentaremos para conversar na semana que vem e definir se vamos seguir ou não em busca de reforços”, explicou Alexandre Godoi.

O elenco do Goiânia recebeu folga nesta terça-feira (11) e se reapresenta nesta quarta-feira. Duas atividades estão programadas: treino na Vila Olímpica, pela manhã, e jogo-treino, à tarde, contra a equipe sub-20 do Aparecida. O duelo contra a Anapolina será no domingo, às 16 horas, no Jonas Duarte, pela 6ª rodada (encerramento do 1º turno) do Goianão. O Galo é o 10º colocado com 4 pontos, a Rubra é a lanterna, com 1 ponto.