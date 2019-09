Esporte Após abandono em Spa, Verstappen vai largar do fundo do grid no GP da Itália O piloto da Red Bull usará novo motor (o "Spec 4") no circuito de Monza, o que vai lhe causar punição automática

Após abandonar o GP da Bélgica de Fórmula 1 logo na primeira volta, o holandês Max Verstappen também deve ter dificuldades na Itália, no fim de semana. O piloto da Red Bull usará novo motor no circuito de Monza, o que vai lhe causar punição automática. Como consequência, ele deverá largar do fundo do grid no próximo domingo. Verstappen, um dos destaques da temporad...