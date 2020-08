Esporte Após a atuação contra o Cuiabá, semana será de cobranças no Goiás

A semana que antecede a estreia do Goiás no Brasileirão promete ser de muita cobrança e correções na equipe, após má atuação do time esmeraldino na derrota para o Cuiabá, no último amistoso antes da Série A. O técnico Ney Franco disse que pode fazer alterações na formação esmeraldina, além de cobrar melhor aproveitamento de passes e mais criatividade quando for necessário ...