A 2ª rodada do returno do Estadual teve marca das reviravoltas: na disputa pela vaga às quartas de final, na briga pela artilharia e na virada de placar, em Goianésia, que teve vitória do Goiânia, por 2 a 1, com os gols marcados após 40 minutos da etapa final. O Galo ainda está entre os times ameaçados de descenso, superando a Anapolina - sete pontos, contra cinco, da Xata.

O Goianésia poderia assumir a vice-liderança em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira. O primeiro gol, do zagueiro Márcio Luiz, aos 21 minutos da etapa final, pôs o Azulão em boa posição no jogo e na tabela. Mas, o Galo reagiu. Empatou em lance esquisito, em que a bola rasteira cruzou a área - gol de Adriel, aos 42 minutos. Nos acréscimos, na jogada de corpo, o Azulão reclamou pênalti, não marcado pelo árbitro Jefferson Ferreira. Na reposição de bola, o Galo saiu rápido e, no belo chute de Du Gaia, o time fez 2 a 1, aos 48 minutos.

Decisivo para o Galo, ano passado, Du Gaia chega a três gols. Porém, o artilheiro do Estadual passa a ser Alex Henrique, de 34 anos. Ele fez dois gols na vitória (3 a 0) da Aparecidense, sobre o Crac, em Ipameri, no Estádio Durval Ferreira Franco. Chega a seis gols. Em cobranças de falta e de pênalti, Alex Henrique se destacou - Albano fez outro gol da Aparecidense, em ascensão.

No clássico de Anápolis, equilíbrio e novo empate, agora por 0 a 0, entre Anapolina e Anápolis, no Estádio Jonas Duarte. Resultado que não foi bom, pois a Rubra agora é lanterna e o Anápolis, com 10 pontos, vê alguns adversários encostando.

Um deles é o Iporá, que bateu o Grêmio Anápolis por 1 a 0, em Iporá, no Estádio Ferreirão. Gol de Bosco, no segundo tempo.