Esporte Após 7 rodadas, apenas três clubes do Goianão não trocaram técnico Feriado de carnaval resultado nas três últimas trocas no comando de clubes do Goianão

Depois de sete rodadas e 42 jogos, apenas três clubes que disputam o Campeonato Goiano não trocaram comando técnico dos seus times. Goiás, Crac e Goianésia mantém Ney Franco, Carlos Rabelo e Ito Roque, respectivamente. O feriado de carnaval resultado nas três últimas trocas no comando de clubes do Goianão. Ariel Mamede caiu no Vila Nova, foi substituído por Bolívar e acabou acertando retorno ao Jaraguá, que, apesar de lider...