Após 4 anos do principal título, Atlético-GO aposta no treinador campeão

O Atlético-GO completa, nesta quinta-feira (12), quatro anos da principal conquista do clube, o título da Série B do Brasileiro. No dia 12 de novembro de 2016, com o Estádio Olímpico lotado numa noite de sábado, o Dragão venceu apertado o Tupi-MG, por 5 a 3. O adversário mineiro já estava rebaixado, mas deu muito trabalho à equipe atleticana, que chegou a levar a virad...