Esporte Após 3º jogo sem vitória, Volpi diz que confiança do São Paulo "segue a mesma" Goleiro Tiago Volpi ressalta qualidade do elenco tricolor e espera reação na Série A do Campeonato Brasileiro

O goleiro Tiago Volpi disse que a confiança do elenco do São Paulo não foi abalada por causa da sequência de três jogos sem vitória. Neste período, a equipe acumulou um empate e duas derrotas, sendo a última delas por 1 a 0, sofrida no sábado, no Beira-Rio, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. "Temos confiança em todo o plantel, todos que e...