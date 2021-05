Esporte Após 3º empate em casa na Sul-Americana, zagueiro do Atlético-GO reconhece: 'estamos devendo' Na competição continental, o time atleticano soma 9 pontos, contra 10 pontos do Libertad

O Atlético-GO está invicto na Copa Sul-Americana, obteve bons resultados fora de casa (duas vitórias), tem uma das defesas menos vazadas do torneio (um gol sofrido em cinco rodadas), mas vem de três empates seguidos em Goiânia, todos por 0 a 0. Esse desempenho caseiro fraco fez com que o Dragão perdesse a liderança do Grupo F para o Libertad (Paraguai). O time atleticano s...