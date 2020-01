Esporte Após 2019 ruim no São Paulo, Raniel espera por recomeço da carreira no Santos Jogador foi apresentado nesta terça-feira (14) e assinou contrato até o fim de 2023

O atacante Raniel, de 23 anos, foi apresentado nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, como reforço para o Santos em 2020. Vindo do São Paulo, time no qual atuou em apenas 14 jogos (com um gol marcado) ano passado, o jogador assinou contrato até o fim de 2023. "Quando muda de ambiente, se sente mais motivado. Tenho fé de que vai acontecer. Torcida pode esperar que vou bri...