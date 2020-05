Esporte Após 2 meses de treinos improvisados em casa, Thiago Braz retoma atividades em CT Na Itália, o brasileiro, campeão olímpico, chegou a amarrar uma vara entre duas árvores para poder simular os movimentos finais do salto

Atual campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz pôde, enfim, retomar a sua rotina de treinos. Após dois meses de atividades improvisadas na sua residência, ele retornou aos trabalhos no Centro Olímpico de Treinamento de Formia, cidade italiana em que vive. "Só se reconhece o bom quando se passa pelo ruim. Vocês não têm ideia quanto fiquei feliz por voltar ...