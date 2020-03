Esporte Após 2º empate no clássico, avaliação de Vila Nova e Goiás é positiva Clube esmeraldino vê evolução em jogo coletivo e se prepara para decisão na Copa do Brasil. Colorados notam maior consistência defensiva da equipe na temporada

Em um clássico marcado pela indisciplina, com três expulsões decorrentes de duas advertência - duas no Goiás e uma no Vila Nova -, além de outros cinco cartões amarelos distribuídos, o balanço de colorados e esmeraldinos após o empate sem gols, neste domingo (1), no OBA, foi positivo. De um lado, a evolução coletiva da equipe esmeraldina, de outro, a consistência defensiva do Ti...