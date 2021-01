Esporte Após 2º caso de Covid-19 no elenco em 2021, médico diz que Vila Nova não baixou guarda Goleiro Fabrício foi segundo caso, está em isolamento social desde segunda (5) e não jogará diante do Santa Cruz, no sábado (9)

O Vila Nova convive com casos de Covid-19 neste início de ano. No início da tarde de quarta-feira (6), o goleiro Fabrício foi confirmado como segundo caso em 2021. O fato preocupa, pois, além de atingir um destaque do time desde o ano passado, há receio de que mais jogadores sejam contagiados. Uma bateria obrigatória de testes foi realizada nesta quarta e os res...