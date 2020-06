Esporte Após 2ª bateria de exames, jogadores e funcionários testam negativo no Goiás Clube esmeraldino repete testes para Covid-19 e não apresenta novos casos positivos. Atletas estão recuperados e reintegrados ao elenco

O Goiás realizou no fim da última semana a segunda rodada de testes para Covid-19. Mais uma vez, 60 pessoas foram examinadas. Diferente da primeira leva de exames, o clube não detectou casos positivos para a doença. Além disso, as oito pessoas que tinham sido detectadas com o coronavírus na primeira etapa de testes estão sem a presença do vírus. Com isso, o Goiá...