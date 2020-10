Esporte Após 16 jogos, campanha do Goiás é pior que dos últimos rebaixamentos Nas duas últimas vezes que o time esmeraldino caiu para a Segundona, o clube conseguiu mais pontos até a 16ª rodada

A derrota do Goiás para o Red Bull Bragantino fez com que o time esmeraldino se afundasse na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a situação cada vez mais delicada, a equipe da Serrinha já tem campanha pior em comparação às desenvolvidas em dois anos de rebaixamento para Série B, em 2010 e 2015, após 16 rodadas concluídas. Nas duas últimas vezes que o time esme...