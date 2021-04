Esporte Após 15 jogos em campo, atacante desfalca Goiás contra Atlético-GO Vinícius Lopes não ficava fora de uma partida esmeraldina desde a eliminação do Campeonato Goiano de 2020 diante da Aparecidense

Para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Goiano, diante do Atlético-GO, o Goiás não poderá contar com o meia Miguel e com o atacante Vinícius Lopes, ambos suspensos. Com a ausência, o atacante esmeraldino deixará de ser aproveitado pela primeira vez em 15 jogos. A última vez que o Goiás entrou em campo sem Vinícius Lopes foi na partida das quarta...