Esporte Após 126 rodadas e mais de três anos, Vila Nova volta ao Z4 da Série B Com a vitória do América/MG sobre o Guarani, por 3 a 2, o time colorado, que empatou por 1 a 1, com o Oeste na rodada, caiu para a 17ª posição da 2ª Divisão

O Vila Nova terminou a 18ª rodada da Série B na 17ª posição na classificação da 2ª Divisão. Após o empate, por 1 a 1, com o Oeste, somado com a vitória (3x1) do América/MG diante do Guarani neste domingo (25), o time goiano perdeu duas posições na jornada e voltou a figurar entre os quatro piores colocados (Z4) da competição depois de mais de 3 anos. A última v...