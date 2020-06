Esporte Após 1.197 testes, um jogador do Tottenham é diagnosticado com a covid-19 O nome do atleta não foi revelado pelo clube londrino no comunicado desta quarta-feira

Apenas um jogador do Tottenham foi diagnosticado com a covid-19, após 1.197 exames realizados na quinta bateria de testes em jogadores e funcionários da Premier League. O nome do atleta não foi revelado no comunicado desta quarta-feira. No sábado, a Premier League anunciou que nenhum teste havia dado positivo para a covid-19 nos 1.130 exames feitos na quinta e se...