Esporte Após 1º pelo Vila Nova, volante cobra foco em objetivo da temporada Depois de 30 partidas, Pedro Bambu marcou o primeiro gol com a camisa do Tigre em vitória, por 2 a 1, sobre o Santa Cruz, pela Série C

O volante Pedro Bambu pediu, após a vitória sobre o Santa Cruz, que o elenco colorado permaneça focado na busca pelo acesso à Série B 2021. O jogador de 33 anos marcou o segundo gol do triunfo, por 2 a 1, sobre o time pernambucano, neste sábado (9), pela 5ª rodada da 2ª fase da Série C. “Essa semana temos que manter o foco no objetivo. Frisamos ontem (sexta, ...