Esporte Após 1º gol, Pablo brilha em nova função e ganha espaço no Vila Nova Jovem, com apenas 20 anos, Pablo não cabia em si de tanta felicidade, não só pela beleza do lance, mas porque sabe que vive momento de afirmação dentro do time vilanovense na disputa da Série C do Brasileiro

Na goleada de 3 a 0 do Vila Nova sobre a Imperatriz-MA, na segunda-feira (21), Pablo fez o primeiro gol dele pelo clube e da carreira, como profissional.Um golaço, diga-se passagem, aos 46 minutos do segundo tempo, quando ele dominou a bola, tirou a marcação e acertou chute forte, no ângulo. “Foi o mais bonito, o primeiro e o único (da carreira). Significa muitas co...