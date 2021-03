Esporte Após 1º gol como profissional, atacante do Vila Nova busca mais chances Gaúcho marcou o último gol da goleada do Tigre sobre o Iporá, pela 4ª rodada do Goianão 2021

O atacante Gustavo Linhares, conhecido como Gaúcho, marcou o primeiro gol como jogador profissional neste sábado (13), durante a goleada do Vila Nova sobre o Iporá, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano 2021. O triunfo contra o Lobo Guará marcou a estreia do jovem de 21 anos na equipe principal do Tigre. Agora, ele quer mais chances. “Durante a semana o professor (Wagn...