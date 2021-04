Esporte Após 1º gol, atacante exalta briga por posição no Vila Nova Com desfalques e por opção, o técnico Wagner Lopes utilizará Kelvin na formação inicial do time colorado no duelo desta quinta-feira (22), contra o Jaraguá

O atacante Kelvin será titular pela primeira vez no Vila Nova. O jogador iniciará o duelo desta quinta-feira (22) contra o Jaraguá, no Estádio Amintas de Freitas. Na vitória sobre a Aparecidense, foi dele o gol do triunfo de 2 a 1, no OBA, já nos acréscimos na última rodada do Campeonato Goiano. “Fiquei muito feliz com o gol marcado, tirou um peso porque fazia...