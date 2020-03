Esporte Após 1ª vitória, Bolívar elogia atuação do Vila Nova Triunfo de 2 a 0 sobre o Anápolis foi o primeiro do treinador no comando do time colorado

Demorou um pouco, mas a primeira vitória do Vila Nova no comando do técnico Bolívar ocorreu neste sábado (14). Depois de dois empates e uma derrota, o Tigre venceu com o novo treinador, respira na luta contra o rebaixamento no Campeonato Goiano e voltou a figurar na faixa de classificação do Estadual após o triunfo de 2 a 0 sobre o Anápolis, no OBA. Os dois gols da partida foram anotados pelo atacante Nando, que não havia marcado com a camisa colorada em sete jogos di...