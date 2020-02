Esporte Após 1ª derrota, Atlético-GO faz giro de uma semana Equipe deixa Goiânia e só retorna após uma semana e dois jogos, por Copa do Brasil e Goianão

Passada a primeira derrota no Campeonato Goiano, o Atlético-GO se concentra, a partir de agora, na disputa da Copa do Brasil, tratada como meta do clube e da diretoria neste início de temporada. O Dragão decidirá vaga na 2ª fase, em jogo único, contra o União, em Rondonópolis (MT), na noite dequinta-feira (6).Pelo regulamento, o Dragão jogará pelo empate, no Estádio Lut...