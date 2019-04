Esporte Apático, Djokovic erra muito, perde para Medvedev e dá adeus em Montecarlo É a primeira vez que o jovem de 23 anos chega à semifinal de um torneio Masters 1000

Novak Djokovic está fora da briga pelo tricampeonato no Masters 1000 de Montecarlo. O sérvio, líder do ranking mundial, teve atuação apática e foi surpreendido pelo russo Daniil Medvedev, que avançou às semifinais com a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. O triunfo de Medvedev é repleto de ineditismos. É a primeira vez que o jovem russo de 23...