Esporte Aos 78 anos, Pelé é internado em Paris As informações foram confirmadas por uma rádio francesa

Pelé foi internado no início da manhã desta quarta-feira, em Paris, na França. De acordo com a rádio "RMC Sport, O ex-jogador de futebol, de 78 anos, sofreu uma crise de tetania no hotel onde estava hospedado foi transferido para um hospital na capital, informou o rádio "RMC Sport". Pelé viajou a Paris para participar de um evento com o o jogador francês Kylian Mbappé...