Esporte Aos 43, Tom Brady está a um jogo do primeiro Super Bowl em nova casa Fora de casa, contra o Green Bay Packers de Aaron Rodgers, o ex-quarterback do New England Patriots lidera o Tampa Bay Buccaneers na busca pelo nono SB da carreira

A maior parceria da história da NFL terminou em março do ano passado, quando o quarterback Tom Brady anunciou a saída do New England Patriots depois de 20 anos. Era o fim da sua associação com o técnico Bill Belichick. Juntos, os dois venceram seis Super Bowls (o título da NFL, liga profissional de futebol americano), ganharam 30 jogos de playoffs, oito troféus da AFC...