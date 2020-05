Esporte Aos 42 anos e de olho na Olimpíada, Formiga renova com PSG por mais uma temporada Volante detém atualmente o recorde de maior número de participações em Mundiais entre todos os atletas (sete)

Aos 42 anos, a volante Formiga terá pelo menos mais uma temporada no futebol profissional, de olho na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (7), a diretoria da equipe feminina do Paris Saint-Germain anunciou a renovação de contrato com a brasileira. A jogadora veterana teve o...