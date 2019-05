Esporte Aos 41 anos, brasileira Formiga renova contrato com o PSG até junho de 2020 Volante se prepara para defender a seleção brasileira no Mundial que acontecerá na França, de 7 de junho a 7 de julho

Incansável e disposta a jogar profissionalmente por mais tempo, a volante brasileira Formiga, aos 41 anos, renovou nesta quinta-feira (02) o seu contrato com o Paris Saint-Germain, que terminaria no próximo mês, até junho de 2020. O anúncio foi feito no site oficial do clube, que conta com a jogadora desde janeiro de 2017. Esta será a sua 26.ª temporada na carreira. ...