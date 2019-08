Esporte Aos 40, atacante uruguaio Diego Forlán oficializa aposentadoria Jogador passou pelo futebol brasileiro, em 2012, quando defendeu o Internacional

O atacante uruguaio Diego Forlán oficializou nesta quarta-feira a sua aposentadoria. Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o jogador de 40 anos decidiu abandonar os gramados após ter sucesso também nos clubes, como aconteceu no Atlético de Madrid e no Manchester United. "Após 21 anos, tomei a decisão de por fim a minha carreira como jogador profissional. Finali...