Esporte Aos 39 anos, Nicholas Santos é bronze e fatura a 3ª medalha seguida em Mundiais Nadador mais velho da competição, brasileiro fez o 3º melhor tempo na prova dos 50 metros borboleta

A natação do Brasil conquistou nesta segunda-feira a sua primeira medalha no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado na cidade de Gwangju, na Coreia do Sul. E ela veio do nadador mais velho da competição. Aos 39 anos, Nicholas Santos faturou o bronze na prova dos 50 metros borboleta. Com o tempo de 23s78, ficou só atrás do norte-americano Caeleb Dressel, q...