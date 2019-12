Esporte Aos 38 anos, Edu Dracena vai anunciar aposentadoria nesta quarta O zagueiro acumulou diversos títulos na carreira, com destaque para as passagens por Cruzeiro e Santos

Aos 38 anos, o zagueiro Edu Dracena decidiu se aposentar ao fim desta temporada. O defensor do Palmeiras concederá entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, para falar sobre o futuro fora dos gramados. Edu Dracena tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2019. Ele vem sendo reserva da equipe e participou de 17 partidas nesta temporada, mas pode at...