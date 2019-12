Esporte Aos 38 anos, atacante Ibrahimovic confirma retorno ao Milan Sueco estava livre no mercado e acertou contrato com duração de apenas seis meses

A diretoria do Milan confirmou nesta sexta-feira o retorno de Zlatan Ibrahimovic ao time. Aos 38 anos, o veterano acertou contrato com duração de apenas seis meses, até o fim da temporada europeia. Mas já opção para prolongar o vínculo do atacante sueco por mais uma temporada. O atacante sueco estava livre no mercado desde que deixou o Los Angeles Galaxy, dos Estados...