Esporte Aos 37 anos, Julio Baptista anuncia aposentadoria do futebol Pela carreira, meia defendeu São Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City e Cluj, seu último clube. Ele também atuou pela seleção brasileira e foi duas vezes campeão da Copa América

O meio-campista Julio Baptista, de 37 anos, anunciou nesta quinta-feira (23) a sua aposentadoria do futebol profissional. O brasileiro, revelado pelo São Paulo e com passagens por Real Madrid e Arsenal em sua carreira, estava sem clube desde março, quando rescindiu seu contrato com o romeno Cluj. Duas vezes campeão da Copa América pela seleção brasileira, Julio Bapti...