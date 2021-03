Esporte Aos 36 anos, goleiro pretende evoluir no Atlético-GO: 'quero crescer'

A contratação do goleiro Fernando Miguel, pelo Atlético-GO, contrariou a lógica do clube. O Dragão tem apostado em jogadores mais jovens e raramente tem, no elenco, um jogador com mais de 35 anos. Fernando Miguel chega ao novo time com 36 anos e disposto a provar que a idade não é empecilho, tabu, entrave à carreira no futebol. É o que ele pretende mostrar na nova casa....