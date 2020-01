Esporte Aos 36 anos, Daniele De Rossi deixa Boca Juniors e anuncia a aposentadoria Volante italiano deixa os gramados após passagem curta pelo time argentino

O italiano Daniele De Rossi anunciou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que não atuará mais pelo Boca Juniors e vai se aposentar do futebol. Astro da Roma e da seleção italiana, o volante, de 36 anos, chegou na equipe argentina em julho, mas sofreu com várias lesões e só atuou em sete partidas, com um gol marcado. "Estou indo embora porque sinto muita falta...