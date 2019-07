Esporte Aos 36 anos, Daniel Alves se reinventa na seleção brasileira Sem forçar jogadas de linha de fundo o tempo todo, jogador se transforma em armador extra em situações com a bola

Daniel Alves ainda sentia a tristeza de ter ficado fora da última Copa do Mundo após sofrer a lesão mais grave da carreira quando procurou se reinventar no futebol, mesmo aos 35 anos e com currículo extenso de conquistas. O destaque e capitão da seleção brasileira nesta Copa América entendeu ser necessário fazer uma releitura da sua função tática dentro de campo para c...