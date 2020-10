Esporte Aos 33, Messi inicia novo ciclo em busca de glória com a Argentina Argentina enfrenta o Equador nesta quinta-feira (8), na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Assim como o torcedor do Barcelona assiste à possível última temporada de Lionel Messi no clube, o torcedor argentino já começa a se preparar para o que deve ser o último tango do camisa 10 com a camisa de sua seleção. Nesta quinta-feira (8), às 21h10, com transmissão do SporTV, a Argentina enfrenta o Equador em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo ...