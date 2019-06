Esporte Aos 21 anos, Luka Jovic chega ao Real Madrid: 'Sou o garoto mais feliz do mundo' O atacante foi contratado junto ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por cerca de 70 milhões de euros (R$ 306 milhões)

O Real Madrid apresentou nesta quarta-feira (12) o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Promessa do futebol europeu, o atacante sérvio Luka Jovic, de 21 anos, passou por exames médicos, assinou contrato e foi apresentado oficialmente no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Feliz, fez um breve discurso em espanhol depois do pronunciamento de Florentino Pérez, p...