Esporte Ao lado do compadre, atacante do Atlético-GO espera ser versátil Pablo Dyego tem passagens por clubes da Suécia, da Polônia, dos Estados Unidos e do Canadá. No Brasil, atuou no Fluminense e no CRB

Regularizado pelo Atlético-GO e à disposição do técnico João Paulo Sanches, o atacante Pablo Dyego, de 27 anos, deverá estrear pelo Dragão nesta quarta-feira (10), diante da Jataiense, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly. O jogador começou a carreira na base do Fluminense e, desde esse período, se tornou amigo e, depois, compadre do volante e capitão Marlon Freitas. Os dois s...