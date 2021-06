Esporte Ao lado de Amado Batista, técnico do Goiás elogia e cobra evolução Pintado teve a presença de “irmão gêmeo” durante coletiva, depois da vitória esmeraldina contra o Confiança, na Serrinha

Diferente do habitual, a coletiva pós-jogo do técnico Pintado teve um ilustre convidado. O cantor Amado Batista, que é bastante parecido com o treinador esmeraldino, estava sentado ao lado do comandante do Goiás depois da vitória goiana sobre o Confiança, por 2 a 0, na Serrinha, pela 2ª rodada da Série B. A dupla até trocou alguns elogios após entrevistas de jornal...