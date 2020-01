Esporte Ao fim da temporada, futuro é incerto para brasileiros na NFL Único com contrato é Duzão, mas o jogador precisa brigar, na pré-temporada, por lugar no time

A temporada 2019 da NFL (National Football League) termina no domingo (2), e o futuro dos brasileiros na liga é incerto. O cenário atual mostra que dificilmente o país terá um representante em campo na primeira semana da próxima temporada.O único brasileiro com contrato vigente é Durval Queiroz, o Duzão, do Miami Dolphins. A franquia anunciou a renovação de contrato d...