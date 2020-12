Esporte Anunciado pelo Vila Nova, técnico chega com dois auxiliares Márcio Fernandes traz assistente e preparador físico. Treinador estreia sábado, diante do Santa Cruz

Anunciado pelo Vila Nova nesta quarta-feira (16), o técnico Márcio Fernandes chega ao clube com mais dois auxiliares para comandar a equipe na reta final da Série C do Brasileiro. O auxiliar técnico Marcinho Fernandes e o preparador físico Luiz André Moreira completam a comissão técnica. No início da tarde desta quarta-feira (16), o POPULAR informou a chegada do téc...