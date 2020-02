Esporte Antony sofre lesão no tornozelo esquerdo, deixa treino do São Paulo e vira dúvida Jogador, que foi vendido ao Ajax, sofreu a pancada durante a atividade em uma dividida com Fabinho, recém-promovido do time sub-20

O treinador Fernando Diniz pode ter problemas para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo (1), no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O atacante Antony deu um susto na comissão técnica do São Paulo nesta quarta-feira ao deixar o treinamento mais cedo por conta de um choque, que resultou em um entorse no tornozelo esquerdo, no coletivo e...