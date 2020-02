Esporte Antony não tem lesão grave, mas pode desfalcar o São Paulo na Libertadores O jogador vai realizar tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, e o departamento médico vai avaliá-lo diariamente antes de liberá-lo para os treinos

O atacante Antony corre o risco de desfalcar o São Paulo na estreia da Copa Libertadores da América. O jogador não teve diagnosticada uma lesão grave no tornozelo esquerdo, mas o entorse que sofreu no treino de quarta-feira deve tirá-lo dos trabalhos por pelo menos uma semana. A equipe do técnico Fernando Diniz entra em campo no dia 5 de março, para enfrentar o Binacional, d...