Esporte Antes dos testes, Atlético-GO já tem três desfalques contra o Inter Com uma vitória e um empate no Brasileiro, Dragão vai enfrentar o colorado gaúcho nesta quarta-feira (19), às 20h30, fora de casa

Antes de receber os resultados dos testes de coronavírus dentro do protocolo para a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO já tem três desfalques não relacionados à Covid-19. Os atacantes Renato Kayzer e Ferrareis e o lateral direito Dudu não enfrentam o Inter, nesta quarta-feira (19), fora de casa, no Beira-Rio, às 20h30. O atacante Renato Kayzer tem pr...