Esporte Antes do Mundial, Brasil volta a Goiânia para amistoso contra Uruguai Seleção brasileira encara os uruguaios no dia 8 de agosto, em Goiânia. FGB pretende levar o duelo para o Goiânia Arena

A parte final da preparação da seleção brasileira de basquete será realizada em Anápolis, a partir do dia 25 de julho, conforme noticiado pelo POPULAR em maio. A novidade, porém, é que o Uruguai será adversário do Brasil, em um dos amistosos antes da disputa da Copa do Mundo da China. A seleção de Porto Rico era um dos possíveis adversários. O duelo com Uruguai será dis...